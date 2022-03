Montam esquema na net para extorsão sexual

O esquema é amplamente conhecido no Brasil. É apelidado de ‘golpe dos nudes’ e passa pela criação de perfis falsos na redes sociais. Os homens trocam fotografias de cariz sexual com o que julgam serem jovens adultas, que mais tarde alegam serem menores. A partir desse momento passam a ser alvo de uma extorsão sexual por supostos (falsos) polícias e advogados. Em Portugal, o fenómeno começa agora a fazer as primeiras vítimas. Felipe Cabral, advogado do Porto, viu o seu nome envolvido no caso.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã