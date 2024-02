Montenegro atingido na cabeça com tinta verde durante visita à BTL. Veja o momento

Grupo alerta para o facto do PSD ser um partido que "defende o sistema fóssil que coloca o lucro à frente da vida".

O líder do PSD, Luís Montenegro, foi atacado na cabeça com latas de tinta verde, esta quarta-feira, por ativistas climáticos durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, no âmbito da agenda da campanha eleitoral do partido.