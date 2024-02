Montenegro diz que BE é responsável pelo "pior desempenho na saúde"

Líderes partidários trocaram acusações entre si.





Para Mariana Mortágua o BE "continua a ser oposição de direita e a quarta força dos Açores", refere que não deixam de lutar e que têm "uma responsabilidade que é trazer um governo de oposição de direita", uma vez que, para esta "aumentou a pobreza nos Açores".



Para Mariana Mortágua o BE "continua a ser oposição de direita e a quarta força dos Açores", refere que não deixam de lutar e que têm "uma responsabilidade que é trazer um governo de oposição de direita", uma vez que, para esta "aumentou a pobreza nos Açores". Já para Montenegro, Mariana Mortágua "está desfasada da realidade", pois Açores "conhece agora um ciclo de significativo crescimento, tem serviços públicos que funcionam bem, está em recuperação. Tem ainda humanismo e proximidade e mobilidade entre ilhas que aproximou famílias e pessoas".



O Bloco de Esquerda pede mais intervenção do estado e revela que o partido "procura soluções ao contrário da AD que procura o agravamento dos problemas".



Os dois líderes dos partidos trocam acusações entre si sobre o SNS. Luís Montenegro diz que quer acabar com as listas de espera no SNS e trazer vales cirurgias e ainda a contratação de médicos. Mariana Mortágua atira que "temos a saúde mais cara da Europa e o programa do PSD faz da saúde ainda mais cara".



"Há muitos problemas estruturais para resolver no SNS e Luís Montenegro não faz a mínima ideia de como resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde", acrescenta líder bloquista.



"PSD quer entregar a saúde a quem quer burlar a saúde", atirou Mortágua.







Já sobre habitação, a líder do Bloco de Esquerda defende tetos nas rendas da habitação e baixar os juros do crédito a habitação e critica a "brutalidade" do aumento dos preços da habitação, que diz que tem "toda a marca do PSD".



Luís Montenegro refere, no entanto, que se tem que "atuar sobre a oferta facilitando a vida aos promotores e investidores, com menos burocracia e menos castigo fiscal" e ainda "de dar condições de acesso", nomeadamente aos jovens.





"Não há coisa mais extremista e radical do que uma renda de 1.500 euros para um T1 em Lisboa", atira Mariana Mortágua, defendendo que "é impossível para qualquer jovem", mas Montenegro responde que esta "não tem propostas para baixar os preços, tem sim o sonho de baixar os preços".



"Defendo aumento salariais e não mais engodos. Um salário não paga uma casa. A AD não tem uma proposta para pagar casas nem para aumentar salários". atira Mortágua.



"Os impostos elevados comprimem a capacidade de criar riqueza e pagar melhores salários, temos de dar folga à classe média", com uma baixa do IRS

com uma taxa máxima de 15% para os jovens até aos 35 anos" mas a líder bloquista explica que os "os

jovens ganham menos de 1000 euros e pagam menos do que 15%", pelo que as medidas "são um logro".





parece "candidata a ministra de Saúde de Pedro Nuno Santos", algo que o líder do PSD diz que não será possível porque o secretário-geral do PS não conseguirá votos. Para o PSD o "Estado apenas serve para garantir lucros do privado e da especulação" mas Mariana Mortágua atira que para a AD o "Estado apenas serve para garantir lucros do privado e da especulação".