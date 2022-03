Monumento de homenagem ao 25 de Abril no Seixal grafitado com cores da Ucrânia e símbolo da paz

Chaimite foi vandalizada durante esta madrugada. Imagens foram partilhadas nas redes sociais por residentes da cidade setubalense.

Um monumento de homenagem ao 25 de abril, no Seixal, foi vandalizado na madrugada deste sábado. A chaimite foi pintada com as cores da bandeira da Ucrânia e um símbolo da paz, avançou o

Várias imagens foram partilhadas nas redes sociais por residentes da cidade setubalense. O monumento é uma chaimite, que foi uma viatura blindada ligeira de transporte de tropas e a primeira do tipo produzida em série em Portugal, e localiza-se na rotunda da Quinta de Santa Rita, junto ao RioSul Shopping.

