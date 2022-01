Medida consta do Orçamento Municipal para 2022.

Os residentes em Lisboa vão ter um desconto de 50% na tarifa do estacionamento da EMEL, uma das promessas de Carlos Moedas que consta agora do Orçamento Municipal para 2022. Falta saber se a redução do preço se aplica nos parquímetros e/ou dísticos de residente.





Outra das promessas que avança é a gratuitidade dos transportes públicos para menores de 23 anos e maiores de 65, anunciou esta quarta-feira o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, na apresentação do Orçamento para 2022. O também vereador das Finanças disse ainda que estão previstos investimentos de 13 milhões a fundo perdido para relançar a economia e dois milhões para criar um plano de saúde gratuito para idosos mais carenciados.







Com um orçamento de 1,16 mil milhões de euros para este ano, o Município quer arrecadar 1,028 mil milhões, provenientes "sobretudo de impostos diretos"(IMT, IMI e IUC). Segundo Anacoreta Correia, o impacto da pandemia nas contas da autarquia está avaliado em 345,7 milhões de euros e a resposta à Covid-19 consumiu a reserva de contingência.

A aprovação do Orçamento para 2022 será a primeira grande batalha de Carlos Moedas, pois governa sem maioria absoluta.