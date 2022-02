Moradores escavam por entre os escombros à procura de familiares e criticam bombeiros

Habitantes mostram-se desesperados e revoltados com a lentidão dos Bombeiros e dos agentes da Proteção Civil.

Três dias depois da chuva torrencial que em apenas três horas matou mais de 120 pessoas e deixou outras 116 desaparecidas na terça-feira, moradores que perderam familiares, amigos ou vizinhos escavavam, esta sexta-feira, com as próprias mãos ou com utensílios domésticos improvisados à procura de corpos ou, o que a cada hora parece mais distante, de sobreviventes, soterrados sob toneladas de lama, rochas e árvores que caíram das encostas arrastando casas e pessoas.



As emissoras de televisão repercutiram esta sexta-feira essas imagens do desespero de muitos habitantes da cidade, vários deles revoltados com o que consideram a lentidão dos Bombeiros e dos agentes da Proteção Civil, que estão a ser acusados de excesso de precaução no atendimento às vítimas e de concentrarem os esforços em determinados bairros em detrimento de outros mais periféricos.

As autoridades, nomeadamente os comandantes da Proteção Civil e dos Bombeiros, que no Brasil são um braço da Polícia Militar, negam existir um atendimento seletivo mas reconheceram a concentração dos esforços em algumas áreas. De acordo com esses comandos, o efetivo das duas corporações foi concentrado em áreas onde havia mais probabilidade de existirem sobreviventes ou onde há informações precisas de moradores da localização de vítimas fatais.

Após a grande repercussão negativa dessas denúncias de moradores desesperados é que esta sexta-feira, 72 horas após a tragédia, as equipas de resgate foram direcionadas para dois bairros fortemente atingidos mas que ficam fora da área central e turística de Petrópolis, Chácara Flora e Caxambu. Mesmo assim, o número de soldados dos Bombeiros e de agentes da Proteção Civil era ínfimo, e a remoção dos escombros continuava a ser feita maioritariamente por voluntários civis e familiares de vítimas.