Morre aos 70 anos Guilherme Inês, um dos mais experientes músicos portugueses

Começou a tocar nos anos 60, formou os Zoom, integrou a banda dos Chinchilas (liderada por Phil Mendrix), trabalhou com José Cid, José Afonso, Fausto, Vitorino e Sérgio Godinho e fez parte, entre outros, dos Salada de Frutas e do Quarteto 1111. Guilherme Inês, um dos mais veteranos e experientes músicos portugueses, nome grande do rock nacional, morreu ontem, aos 70 anos de idade. Estava a trabalhar atualmente na reedição do álbum ‘Se cá Nevasse’ dos Salada de Frutas, editado originalmente em 1981 e que este ano faz quarenta anos.









Nascido em Lisboa em abril de 1951, Guilherme Inês começou a carreira a tocar guitarra, mas haveria de a trocar pela bateria quando formou os Zoom com quem viria a gravar um álbum em 1969.

Dizia que o seu background tinha duas vertentes “a música popular portuguesa e o rock, com letra maiúscula” e que a música de dança era coisa que não lhe interessava.