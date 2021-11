Morre em queda de avião o CEO que foi para o espaço com William Shatner

O CEO da Medidata Solutions, Glen Vries, de 48 anos, morreu num acidente de avião esta quinta-feira em Nova Jérsia, nos EUA. O empresário foi um dos que viajou ao espaço a bordo do foguetão New Shepard da Blue Origin no passado dia 13 de outubro, com William Shatner.O avião, um monomotor Cessna 172, caiu na quinta-feira numa área arborizada de Hampton Township, no norte do estado norte-americano. As equipas de emergência encontraram os destroços uma hora depois, avançou a Skynews.

A outra vítima mortal do acidente foi Thomas P. Fischer, 54, fundador de uma escola de aviação familiar e instrutor-chefe.