Morreram pelo menos nove civis vítimas de bombardeamentos russos na Ucrânia

Investidas do exército russo mataram seis civis em Lugansk e Kharkiv.

Pelo menos nove civis morreram esta terça-feira na sequência de bombardeamentos do exército russo no leste e sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

De acordo com informações do governador da região de Lugansk (leste da Ucrânia), Sergey Gadai, três civis morreram debaixo de escombros de um prédio atingido por um bombardeamento na cidade de Popasna, para onde tinham fugido a fim de, segundo a mesma fonte, "se proteger de mísseis russos".





Um outro bombardeamento, que atingiu a cidade de Kharkiv (também no leste), a segunda maior da Ucrânia, matou três pessoas e deixou sete feridas, duas delas com gravidade, anunciou o governador regional, Oleg Synegoubov, apelando aos moradores para terem "muito cuidado e, se possível, não saírem dos abrigos".