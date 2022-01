Morreu a atriz Betty White aos 99 anos

Entre os papéis de maior destaque está o de Rose Nylund na série "Sarilhos com Elas".

A atriz e comediante norte-americana Betty White morreu esta sexta-feira, aos 99 anos. A notícia está a ser avançada pelo site especializado em celebridades TMZ.Segundo indica a publicação, a atriz, que completaria 100 anos dentro de alguns semanas, morreu em casa.Betty White tem uma carreira de oito décadas ligada à televisão. Entre os papéis de maior destaque está o de Rose Nylund na série "Sarilhos com Elas" ("The Golden Girls").Nacida em Oak Park, em Chicago, nos EUA, em 1922, era a filha única de Tess e Horace White. Reconhecida por ter uma das maiores carreiras da história da televisão. Fez a sua estreia em 1939.Interpretou Sue Ann Nivens no programa "The Mary Tyler Moore Show" no primeiro papel numa comédia, em 1973.Betty White foi indicada 22 vezes para os prémios Emmy em várias categorias, tendo vencido em 6 oportunidades. Em 2012 recebeu um Grammy pelo livro "If You Ask Me (And of Course You Won't).A estrela da televisão norte-americana preparava-se para celebrar o centésimo aniversário a 17 de janeiro com a estreia de um filme com as imagens da sua carreira e relatos na primeira pessoa de Morgan Freeman, Ryan Reynolds, Clint Eastwood, entre outros.