Morreu a orca Lolita que estava em cativeiro há 53 anos num oceanário em Miami

Segundo o Miami Seaquarium o animal morreu devido a um problema renal.

A orca Lolita, cujo cativeiro há mais de 50 anos no Miami Seaquarium gerou polémica entre grupos de defesa dos animais, morreu esta sexta-feira, alegadamente devido a um problema renal, divulgou o oceanário.

"Nos últimos dois dias, 'Toki' [como também era conhecida a orca] começou a apresentar fortes sinais de desconforto, que toda a sua equipa médica começou a tratar imediata e intensamente", referiu o Miami Seaquarium nas redes sociais.

No entanto, "apesar de ter recebido os melhores cuidados médicos possíveis, morreu na tarde de sexta-feira. Acredita-se que seja um problema renal", acrescentou.



O oceanário divulgou um vídeo na rede social Twitter com alguns momentos do animal. "Estarás para sempre nos nossos corações. Obrigado por nos inspirares todos os dias", escreveu.