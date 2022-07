Morreu André Serra, o piloto do avião de combate a incêndios que se despenhou no Douro

Aeronave despenhou-se na EN222, junto a Vila Nova de Foz Côa.

O piloto André Serra, que comandava um avião 'Fire Boss', de combate aos incêndios, morreu na sequência da queda da aeronave, esta sexta-feira, pouco depois das 20h00, na zona de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda. O avião era ocupado apenas pelo piloto, revelou a Proteção Civil. O piloto morreu carbonizado, revelou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, citado pela Agência Lusa.O aparelho, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, terá caído numa encosta entre Orgal e Castelo Melhor, junto à EN 222, a alguns metros das margens do rio Douro.Segundo o comandante da Proteção Civil André Fernandes foi enviado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima e um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à morte do piloto em direto na: "É uma perda que nos choca a todos". O Presidente da República afirma que esta se trata de "uma notícia muito triste" e apresentou as condolências à viúva e ao filho da vítima.Em atualização