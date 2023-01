Morreu aos 18 anos Victoria Lee, estrela em ascensão no MMA

Causas da morte ainda estão por apurar.

Victoria Lee, jovem lutadora das artes marciais mistas (MMA), faleceu aos 18 anos, no dia 26 de dezembro, por causas desconhecidas. A morte da jovem lutadora foi anunciada pela sua família, este fim-de-semana, nas redes sociais.

A havaiana disputou apenas três lutas, todas vencidas de forma brilhante para sua tenra idade, no entanto já tinha adquirido o apelido de "Prodígio".

Victoria Lee, bicampeã mundial júnior de pankration em 2019 e 2020, começou a aventura no MMA na esperança de ter o mesmo sucesso de seu irmão, Christian, campeão do One Fighting Championship.