Morreu aos 79 anos o cineasta Lauro António

Realizador do romance Manhã Submersa morreu em casa, em Lisboa.

(adaptando uma obra de Maria Judite de Carvalho) e

O realizador de cinema português Lauro António morreu esta manhã, na sua casa, em Lisboa, disse fonte familiar ao jornal Público . O cineasta tinha 79 anos.Realizou uma adaptação do romance Manhã Submersa, um dos mais importantes livros da obra de Vergílio Ferreira, sobre a vida de António, um jovem seminarista oriundo de uma família pobre. O livro, escrito na tradição do romance de formação alemão, foi publicado em 1954, tendo a adaptação ao cinema estreado em 1980.Lauro António realizou outros filmes como O Vestido Cor de Fogo, baseado na obra homónima de José Régio, ou os telefilmes Paisagem Sem BarcosMãe Genoveva (de Miguel Torga).Nascido em Lisboa, a 18 de Agosto de 1942, Lauro António tirou o curso de História. Começou por escrever sobre cinema em várias revistas e jornais, tendo posteriormente passado para a televisão e para a rádio.Além de cineasta, Lauro António foi primeiro um crítico de cinema e ensaísta, tenho inclusive tido um programa televisivo que foi parodiado por Herman José no programa Herman Enciclopédia. Herman criou a personagem Lauro Dérmio, inspirada em Lauro António e gravou um sketch que ficou conhecido como "Não pirilamparás a mulher do próximo". O sketch ficou para a história pela incapacidade do humorista em terminar o sketch sem se rir.Nos últimos anos, o cineasta dedicava-se ao ensino universitário. Em 2021 inaugurou em Setúbal a Casa das Imagens, projeto que resulta de uma doação que Lauro António fez à Câmara Municipal de Setúbal de cerca de 50 mil livros, filmes, fotografias, cartazes, documentos e objetos relacionados com cinema e imagem.