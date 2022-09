Morreu Bernard Shaw, o jornalista que mostrou ao Mundo a primeira Guerra do Golfo

Quando a Guerra do Golfo começou em janeiro de 1991, Shaw assistia da varanda do hotel Al-Rashid Hotel, em Bagdade, aos ataques aéreos e o fogo antiaéreo que pintavam de medo o céu na capital do Iraque.



"Os céus de Bagdade foram iluminados", disse Bernard Shaw. "Isso é um trovão. Isso é um raio. Isso é a morte. Isso é o inferno.", relatou o repórter que mais deu a conhecer aquela guerra ao Mundo e em direto.