Morreu Bob Saget. Ator e comediante foi encontrado morto em quarto de hotel nos EUA

Artista tinha 65 anos. Ficou conhecido por papel na sitcom "Três é demais".

O ator e comediante Bob Saget, conhecido pelo papel na série "Full House" ("Três é Demais", em português) foi este domingo encontrado sem vida num quarto de hotel em Orlando, na Flórida, EUA. Tinha 65 anos.

A informação sobre a morte foi avançada pelo departamento de polícia do condado de Orange, que foi acionado para o hotel Ritz-Carlton depois do segurança ter encontrado o artista no quarto.

As autoridades não encontraram, no entanto, quaisquer sinais de crime ou uso de drogas no local.

Saget ganhou notoriedade com o papel de Danny Tanner na

"Três é demais". No currículo contava-se ainda uma carreira dedicada ao stand-up.

sitcom