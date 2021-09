Morreu Charlotte Johnson Wahl, mãe do primeiro-ministro britânico

Charlotte foi diagnosticada com Parkinson quando tinha 40 anos.

Morreu a mãe do primeiro-ministro britânico Boris Johnson aos 79 anos.Charlotte Johnson Wahl morreu "repentina e pacificamente" num hospital de Londres esta segunda-feira, de acordo com o jornal Telegraph.Wahl foi uma artista respeitada. Aos 40 anos, Charlotte foi diagnosticada com Parkinson.