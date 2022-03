Morreu 'David da Buraca', o empresário minhoto que foi referência da restauração em Lisboa

Fundador do famoso restaurante na Amadora tinha 82 anos.

Morreu esta quarta-feira David Alves Rodrigues, aos 82 anos, empresário da restauração e referência no setor, sendo um dos sócios fundadores do conhecido restaurante ‘David da Buraca’, na Amadora, distrito de Lisboa.

A notícia foi avançada pela Casa do Concelho de Ponte de Lima, localidade de onde era natural o empresário.

"É com profundo pesar, que a Direção da Casa do Concelho de Ponte de Lima teve conhecimento do falecimento do sócio fundador David José Alves Rodrigues. Um homem exemplar que tanto contribuiu para o erguer desta casa, e para com quem queremos expressar todo o nosso eterno agradecimento. Vimos por este meio também expressar as mais sentidas condolências à família e amigos.", lê-se na publicação.





Também nas redes sociais, o restaurante David da Buraca lamentou a morte do seu fundador. Nas palavras de Paulo Rodrigues, sócio do negócio, destacou-o como o "mais generoso, humano, trabalhador e amigo".