Morreu Filipa Mandeiro, ex-jogadora do Sporting, aos 36 anos

Ex-jogadora morreu após luta contra cancro.

A ex-jogadora do Sporting, Filipa Mandeiro, morreu esta quarta-feira aos 36 anos, vítima de doença oncológica, anunciou o clube.Em nota, o Sporting manifestou o pesar pela morte e endereçou as condolências aos mais chegados, agradecendo "os anos de dedicação e devocação".Filipa Mandeiro foi representante da equipa feminina de futebol do clube leonino e venceu o Campeonato Nacional e Taça de Portugal, na época de 2016/2017, altura em que foi anunciado o término da sua carreira.

Também o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) lamentou a morte da ex-futebolista, vítima de doença oncológica, que conquistou estes títulos no Sporting, naquela que foi a sua última época futebolística, depois de ter representado Forte da Casa, Olivais e Moscavide, Estoril Praia, Futebol Benfica, Sacavenense e Olivais.

"A notícia da morte da Filipa Mandeiro é devastadora, numa idade tão jovem e com uma vida pela frente. Quero, em nome pessoal e em representação do SJPF, endereçar as mais sentidas condolências aos familiares e amigos da Filipa e a todos os que a acompanharam nestes últimos momentos", referiu o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, em comunicado.