Morreu Jethro Lazenby, filho de Nick Cave. Músico já tinha perdido um filho em 2015

"Com muita tristeza, confirmo que o meu filho, Jethro, morreu", escreveu o músico.

Jethro era o segundo filho de Cave, filho da relação com a modelo australiana Beau Lazenby. O músico dos Bad Seeds só conheceu o filho quando ele já tinha "sete ou oito anos", revelou o modelo durante uma entrevista em 2009. A morte de Jethro acontece sete anos depois de Nick Cave ter perdido outro filho, Arthur, que morreu aos 15 anos.



O modelo tinha sido detido no início do ano, tendo sido libertado dias antes da sua morte. Jethro tinha agredido fisicamente a mãe. Durante o julgamento, a sua representante legal afirmou que Jethro tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e que essa condição lhe tinha "toldado o seu discernimento".