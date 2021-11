Morreu jovem de 22 anos ferida durante concerto de Travis Scott nos EUA

Morreu esta quinta-feira a jovem de 22 anos que ficou em morte cerebral na sequência do concerto de Travis Scott que acabou em tragédia, nos Estados Unidos.

Bharti Shahani, estudante indiana, é a mais recente vítima do violento concerto do rapper Travis Scott, no festival Astroworld, que aconteceu na passada sexta-feira.

A jovem estudava na Universidade A&M no Texas. Tinha ido ao concerto com o primo e a irmã mais nova.