Morreu jovem de 25 anos que foi baleado por rival à porta de café em Braga

Vítima e atirador eram conhecidos e terão sido ambos condenados num processo de tráfico de droga.

Morreu Carlos Galiano, o jovem de 25 anos, que foi baleado por um rival, de 23, em Braga. Os dois homens eram conhecidos e terão sido ambos condenados num processo de tráfico de droga.O suspeito vai aguardar julgamento na cadeia.A vítima foi surpreendida, cerca das 01h30 de terça-feira, à porta de um café na rua Monsenhor Airosa, no Fujacal, em Braga, quando estava acompanhada por mais dois amigos. O atirador surgiu a pé, acompanhado por outro jovem e disparou várias vezes contra Carlos Galiano, atingindo com dois tiros no abdómen.O vendedor de peixe estava desde a mesma madrugada na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de Braga, em estado crítico.O agressor que fugiu do local acabou por se entregar, horas depois, na PSP de Braga e confessou o crime. Não revelou, no entanto, onde se desfez da arma. esta quinta-feira o juiz que o ouviu em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Guimarães aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.