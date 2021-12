Morreu Masayuki Uemura, o inventor das consolas Nintendo NES e SNES

Tinha 78 anos.

NES) - depois de o então presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ter pressionado a empresa a criar uma consola de jogos com capacidade para diferentes cartuchos inseríveis, avança o The Sun. O modelo, lançado em 1983, foi um sucesso, e levou Uemura a desenvolver o SNES (ou Super Nintendo), no qual continuou a trabalhar a partir de 1988.

O engenheiro japonês Masayuki Uemura, responsável pela criação das primeiras consolas da Nintendo, morreu aos 78 anos.Nintendo Entertainment System (Das consolas surgiram as famosas franquias como o Mario, Zelda e Donkey Kong.

Em 2004, o Uemura reformou-se, mas continuou como conselheiro no Departamento de Pesquisa e Engenharia da Nintendo.



Durante uma palestra no The National Videogame Museum no ano passado, o engenheiro recordou com nostalgia o percurso na empresa.

"Havia algo diferente na Nintendo", disse Uemura. "Ali estavam aqueles homens muito sérios a pensar sobre o conteúdo do jogo. As outras empresas estavam a importar ideias da América e a adaptá-las ao mercado japonês, apenas tornando-as mais baratas e menores. Mas a Nintendo estava interessada em ideias originais."