Morreu Matteo Denaro chefe da máfia italiana Cosa Nostra

Homem morre oito meses após ser detido depois de 30 anos em fuga.

O chefe da máfia italiana Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, morreu esta madrugada aos 61 anos de cancro no cólon, avançou a imprensa italiana, oito meses após ser detido depois de 30 anos em fuga.

De acordo com informações do jornal Corriere Della Sera, Messina Denaro estava na enfermaria do hospital San Salvatore, em L'Aquila.

O seu estado de saúde deteriorou-se há um mês, após duas operações e, além de ter sido sedado há vários dias, as visitas familiares tinham sido suspensas, avançou a televisão estatal italiana Rai.



Segundo jornal The Sun, Matteo gabou-se de ter assassinado "pessoas suficientes para encher um pequeno cemitério". Em 1992, o homem foi acusado do homícidio de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dois procuradores antimáfia.



O líder da máfia italiana Cosa Nostra foi também responsável por ataques bombistas que mataram dez pessoas em Florença, Milão e Roma no ano seguinte.



De acordo com o The Sun, o grupo serviu de inspiração ao filme 'O Padrinho'.