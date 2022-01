Morreu Michael Lang, criador do festival Woodstock

Foi um dos principais responsáveis por erguer o festival Woodstock de 1969, evento que marcou gerações e influenciou o mundo musical e cultural.

Cresceu em Brooklyn e frequentou a universidade em Nova Iorque antes de se iniciar no mundo dos eventos.

Morreu este sábado, aos 77 anos, Michael Lang, o criador do lendário festival Woodstock. O organizador do icónico evento batalhava contra um cancro raro.Michael Lang deixa a esposa e cinco filhos. Foi um dos principais responsáveis por erguer o festival Woodstock de 1969, evento que marcou gerações e influenciou o mundo musical e cultural.Esteve envolvido nas edições de 1994 e 1999, que ficou marcada pelos graves incidentes como violações, motins e fogo posto.Enquanto organizador de festivais, Lang esteve na origem do Miami Pop, o seu primeiro, onde conseguiu nomes como Jimi Hendrix ou Frank Zappa.