Morreu Mikhail Gorbachov, o último presidente da União Soviética

Mikhail Gorbachov morreu esta terça-feira. Tinha 91 anos. Gorbachov colocou fim à Guerra Fria, sem derrame de sangue, mas não conseguiu evitar o colapso da União Soviética.Segundo a agência TASS, Gorbachov será sepultado no cemitério Novodevichy de Moscovo, na Rússia, ao lado da sua mulher Raisa, que morreu em 1999.O último presidente soviético elaborou vários acordos e parcerias com os EUA e potências ocidentais para remover a cortina de ferro que separava a Europa desde a II Guerra Mundial.Em 1989, quando os protestos pró-democracia invadiram as nações do bloco soviético da Europa Oriental, Gorbachov recusou usar a força, ao contrário de anteriores líderes do Kremlin.Mikhail Gorbachov tornou-se em 1985, aos 54 anos, secretário-geral do Partido Comunista Soviético e nessa altura propôs-se a revitalizar o sistema, introduzindo liberdades políticas e económicas limitadas. No entanto, as suas reformas não surtiram o efeito esperado.Segundo a Reuters, muitos russos nunca perdoaram Gorbachov pela turbulência que as suas reformas desencadearam.