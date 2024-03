Tinha 70 anos. "Dedicou a vida ao Benfica, como jogador, analista e, mais tarde, como treinador", lembram as 'águias'.

Minervino Pietra, antiga glória do Benfica, morreu esta quinta-feira, aos 70 anos. A informação foi avançada pelo clube encarnado, em nota publicada no seu site oficial.

"É com profunda consternação que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Minervino Pietra, aos 70 anos de idade. Partiu um homem com uma ligação histórica ao Clube, um exemplo de dedicação e de enorme benfiquismo, seja em campo ou na estrutura do futebol. Mais de metade da sua vida dedicou-a ao Benfica, como jogador, analista e, mais tarde, como treinador residente de várias equipas técnicas do plantel profissional de futebol do Clube", pode ler-se.





Pietra fez 26 jogos e marcou um golo por Portugal e, com a camisola do Benfica, somou um total de 227 encontros e 19 golos, já depois de ter começado a carreira no Belenenses.



Minervino Pietra representou o Benfica entre 1976 e 1987 como jogador, período durante o qual conquistou quatro campeonatos nacionais (1976/77, 1980/81, 1982/83 e 1983/84), cinco Taças de Portugal (1979/80, 1980/81, 1982/83, 1984/85 e 1985/86) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (1980 e 1985). Mais tarde, o antigo internacional português regressou ao clube para desempenhar funções como observador e como treinador-adjunto. Iniciou funções como observador em 2007, tendo passado para adjunto na época em que Jorge Jesus chegou ao comando técnico dos encarnados, em 2009/10. Despediu-se do Benfica em 2021/22, época que ficou também marcada pela saída de Jorge Jesus após a sua segunda passagem pelas águias.

Sempre foi um desportista de eleição, como jogador do Benfica e da Seleção e como treinador, que inspirava os jogadores pelo seu exemplo e pela mística que sempre incutiu nos mais novos.

Chegou ao Clube em 1976 e só em 2022 é que deixou o Benfica, sem nunca o Benfica o ter deixado a ele. Como jogador, efetuou 227 jogos e marcou 19 golos. Foi liderado por treinadores como John Mortimore, Mário Wilson, Lajos Baroti ou Sven-Göran Eriksson. A sua experiência como futebolista de elite moldou o seu perfil como treinador.

O Sport Lisboa e Benfica tudo fará para perpetuar a memória de um profissional de excelência e de um homem de raro carácter. Minervino Pietra será sempre reconhecido como um dos nossos, portador e zelador da mística.







