Morreu Monty Norman, compositor do célebre tema de James Bond

A notícia sobre a morte foi avançada no seu site oficial: "É com tristeza que partilhamos a notícia de que Monty Norman morreu em 11 de julho de 2022 após uma curta doença".

Foi com o tema do filme "Dr. No" (1962) da saga James Bond que Norman foi "catapultado" para a ribalta. De acordo com o Metro, a música icónica que acompanha o agente secreto Bond e que marcou o cinema é composta por cinco saxofones, nove instrumentos de sopro, guitarra solo e uma secção rítmica.O jornal britânico relembra ainda a polémica que circulou depois da produção do filme contratar John Barry para reorganizar o tema e anos mais tarde alegar a sua autoria numa peça do The Sunday Times. Norman avançou com um processo contra o meio de comunicação por difamação e venceu em tribunal.No reportório de Norman encontram-se outros trabalhos como o musical "Belle" (1961) e a banda sonora da série "Dickens of London" (1976). Segundo o The Guardian, o compositor também deixou a sua marca nos musicais, como é o caso de "Songbook" (1979).O artista é ainda responsável por compôr músicas para Sir Cliff Richard, Tommy Steele, Count Basie e Bib Hope.