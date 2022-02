Morreu o antigo apresentador de televisão e jornalista Artur Albarran

Tinha 69 anos.

O apresentador e antigo jornalista Artur Albarran, morreu esta terça-feira aos 69 anos. A personalidade da televisão, retirada dos ecrãs há vários anos, lutava contra um cancro.Artur Albarran tinha, no último ano enfrentado vários problemas de saúde. Em novembro foi internado de urgência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, tendo contraido uma meningite. Esteve em isolamento e com prognóstico reservado, apurou o Correio da Manhã na altura. Desde então Artur Albarran nunca recuperou totalmente.Artur Albarran estava também a travar, pela segunda vez, uma batalha contra o cancro.Retirado do meio mediático desde 2001, Albarran manteve-se sempre ativo nas redes sociais, espaço que usava para comentar a atualidade mas também para fazer algumas partilhas sobre a sua vida mais privada. Uma delas foi em fevereiro de 2019, quando revelou que estava novamente a braços com um cancro. "Passados oito anos, mais umas semanas num quarto bolha, em isolamento hospitalar para segundo transplante de medula óssea. É como nascer outra vez. Espero sair daqui como novo", contou.Em 2011, já tinha sido submetido a uma intervenção semelhante depois de lhe ter sido detetado um mieloma múltiplo, uma espécie rara de cancro.Em agosto do ano passado, Artur Albarran chegou a estar nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra, devido a um caso grave de Covid-19, que o deixou muito debilitado.