Morreu o antigo selecionador nacional de futebol Artur Jorge

Treinador com passagens por FC Porto e Benfica morreu de doença prolongada.

Artur Jorge, antigo selecionador português e treinador campeão europeu pelo FC Porto, morreu aos 78 anos, anunciou esta quinta-feira a família em comunicado.

"É com profunda tristeza que a família de Artur Jorge Braga de Melo Teixeira comunica o seu falecimento, esta madrugada, em Lisboa, após doença prolongada. Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", lê-se no comunicado.

Como treinador, Artur Jorge, nascido no Porto, teve o momento alto da carreira em 1986/87, ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto, tendo sido igualmente selecionador nacional em duas ocasiões.

A carreira de treinador começou em 1980/81, como adjunto no Vitória de Guimarães, estreando-se na época seguinte como treinador principal no Belenenses, numa temporada em que também esteve no Portimonense.

Artur Jorge chegou ao FC Porto em 1984/85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos 'dragões' em 1988/89.

A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso o Benfica.

Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal (Arábia Saudita), Académica, CSKA Moscovo, Al Nasr (Kuwait), Creteil Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça.

Ao longo da carreira de treinador, Artur Jorge conquistou três campeonatos portugueses, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto, além da 'Champions'.

Artur Jorge ficou ainda na história do Paris Saint-Germain, ao qual deu o seu segundo título de campeão, em 1993/94.

Como futebolista, Artur Jorge começou a carreira no FC Porto, mas cedo se mudou para a Académica, da qual seguiu para o Benfica, no qual teve os seus principais momentos, acabando a carreira no Belenenses e nos norte-americanos do Rochester Lancers.

Pelos 'encarnados', o avançado, que foi 16 vezes internacional pela seleção portuguesa, venceu quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.



Reações



Futebol Clube do Porto: "Tão inesquecível como aquela noite de Viena. Artur Jorge será sempre um de nós".



Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica: "Em nome do Benfica, os sentidos pêsames a toda a família. Eu recordo o senhor Artur Jorge, porque já tenho idade e lembro-me do senhor Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica".



Belenenses: "Os órgãos sociais do Clube de Futebol 'Os Belenenses' tomaram conhecimento do falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos, avançado que totalizou 51 jogos e 14 golos de Cruz de Cristo ao peito entre as temporadas 1975/76 e 1977/78, tendo regressado ao Restelo em 1981/82 para orientar o plantel sénior em nove partidas".



Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol: "O Sindicato dos Jogadores está de luto pelo falecimento do seu primeiro presidente e sócio n.º 1, Artur Jorge. Fundado a 23 de fevereiro de 1972, o Sindicato dos Jogadores foi constituído por Artur Jorge, Eusébio, António Simões, Fernando Peres, Rolando, Manuel Pedro Gomes e João Barnabé, entre outros, e no primeiro comunicado que emitiu exigiu o fim da lei da opção e respeito pelas garantias laborais dos jogadores".



Créteil-Lusitanos: "O Créteil-Lusitanos teve a tristeza de saber da morte de Artur Jorge, treinador do clube na época 2006/07. Com passagens por FC Porto, Paris Saint-Germain, Benfica ou ainda pela seleção de Portugal, Artur Jorge trouxe toda a sua experiência para o clube".



Toni, treinador e antigo jogador do Benfica: "O futebol português perde uma das suas figuras marcantes, quer como jogador, quer como treinador que trouxe para o FC Porto a primeira Taça dos Clubes Campeões Europeus e de campeão mundial. Um treinador que marca a sua geração. O futebol português ficou mais pobre, está de luto".



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto: "É uma perda enorme, não só para o país, mas também para o futebol, para o desporto em geral e mais concretamente para o FC Porto. Primeiro quero mandar um abraço à família, um abraço sentido da minha parte, do grupo de trabalho e da minha família também. Houve muita ligação entre mim e o senhor Artur Jorge na minha primeira convocatória para a seleção nacional".



Vitória de Guimarães: "O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos. É uma perda enorme para o futebol português".



André Villas-Boas, treinador e candidato à presidência do FC Porto: "Até sempre Artur Jorge. Os meus mais sinceros pêsames a toda a sua família. Que descanse em paz".



Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica: ""Tenho uma grande consideração pelo homem e pelo treinador. Quando fui para o Benfica, fiz um pouco aquilo que fazia na minha vida privada, em termos de gestão, e fui à procura do treinador português com melhor currículo. E era o Artur Jorge".



Carlos Queiroz, treinador de futebol: "Estimado Campeão Artur Jorge. Todas as palavras que possam ser escritas ou ditas agora, não conseguirão nunca exaltar com justiça os extraordinários e brilhantes feitos de uma carreira ímpar ao serviço do futebol português".



Vítor Baía, antigo internacional português e atual dirigente do FC Porto: "Artur Jorge, treinador e homem que recordarei como um dos maiores de sempre".



Paulo Futre: "Disse-me: «Vocês têm 45 minutos para entrar na história». E entrámos! Nunca esquecerei essas palavras nem me esquecerei de você. Obrigado por tudo. Até sempre, Eterno Mister"



Rui Águas, ex-futebolista internacional português: "Deixa-nos uma pessoa muito especial enquanto jogador, treinador e vencedor de uma Taça dos Campeões Europeus. Era uma pessoa diferente ou, melhor dizendo, invulgar".



Bandeirinha, antigo futebolista do FC Porto: "Era uma pessoa exigente, simpática, com um grande conhecimento a nível futebolístico, que nos ensinou imensas coisas".



Bernardino Pedroto, antigo futebolista e treinador: "O Artur Jorge era uma pessoa extremamente singular. Era diferente, uma pessoa que sempre se interessou pela cultura, uma pessoa extremamente inteligente. Tivemos o prazer de conviver juntos no Benfica. Era um excelente colega. Era um líder", realçou.



Paris Saint-Germain: "Em 1991, o Paris Saint-Germain contratou essa personagem erudita e francófona com o objetivo de conquistar um segundo título de campeão de França. Em três anos, esse objetivo foi alcançado".



Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional: "A morte de Artur Jorge, aos 78 anos, representa uma perda irreparável para o futebol português".



Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol: "Foi com grande consternação e tristeza que tomei conhecimento da morte de Artur Jorge, uma figura indelével do futebol português. Jogador de grande gabarito, internacional por 16 vezes, selecionador nacional em duas ocasiões e, como treinador principal, campeão europeu ao serviço do FC Porto, Artur Jorge sempre prestigiou o futebol nacional na Europa e no mundo".



Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República: "Artur Jorge será sempre lembrado pelo seu percurso como treinador de futebol, nomeadamente, e entre os vários títulos alcançados, pela conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987".



Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República: "Evoco a memória de Artur Jorge, jogador, treinador e selecionador nacional de futebol, além de homem culto, com preocupações cívicas, e poeta. A ele devemos, entre outros feitos, a conquista, na célebre final de Viena, em 1987, da primeira Taça de Campeões Europeus pelo Futebol Clube do Porto".



João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto: "Faleceu Artur Jorge. São inúmeros os feitos como jogador, treinador e selecionador nacional. Será sempre recordado como o primeiro treinador português campeão europeu e como uma personalidade marcante no futebol português. À família e amigos, os meus sentimentos".