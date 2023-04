Morreu o apresentador norte-americano Jerry Springer

Springer lutava contra um cancro no pâncreas.

O apresentador norte-americano Jerry Springer morreu esta quinta-feira, aos 79 anos.De acordo com o site TMZ, o apresentador lutava contra um cancro no pâncreas que tinha sido diagnosticado há alguns meses. O estado de saúde do apresentador detriorou-se na última semana e acabou por morrer esta quinta-feira em casa, em Chicago, nos EUA.Antes da televisão, Jerry Springer dedicou-se à política e chegou a realizar uma campanha para o Congresso dos EUA em 1970.O apresentador norte-americano foi conselheiro político, e tornou-se advogado, antes de ser eleito o 56º presidente da câmara de Cincinnati.Apresentou o programa ‘The Jerry Springer Show’, entre 1991 e 2018, contando somando mais de 5000 episódios. O programa foi um sucesso de audiências, tendo sido o primeiro a destronar o ‘The Oprah Winfrey Show’.O apresentador conduziu ainda o programa ‘Judge Jerry’, que foi cancelado após 366 episódios.