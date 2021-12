Morreu o arcebispo Desmond Tutu, vencedor do Nobel da Paz

Figura-chave da luta contra o apartheid na África do Sul tinha 90 anos.

O arcebispo Desmond Tutu, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 1984, morreu este domingo aos 90 anos.

O sul-africano, laureado com a distinção do Nobel pela sua campanha contra a oposição não-violenta à opressão da maioria negra na África do Sul, foi uma figura essencial na luta contra o 'apartheid' naquele país.

A notícia foi avançada pela Dr.ª Ramphela Mamphele, coordenadora do Secretariado do Arcebispo. "Morreu aos 90 anos, em paz, no Centro de Cuidados Oasis Frail, na Cidade do Cabo", explicou a responsável à Reuters.

O presidente sul-africano lamentou mais um "novo capítulo de luto na despedida da nossa nação a uma geração de sul-africanos excecionais que nos legaram uma África do Sul liberta".



Desmond Tutu tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata na década de 90, que debilitou a sua saúde e levou a um duro combate contra a doença, que várias vezes levou a que o arcebispo fosse internado nos últimos anos.



As causas da morte não foram reveladas e a viúva sublinha que "ainda que parecesse fragilizado, tinha a força de um leão".