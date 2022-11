Morreu o bispo auxiliar de Lisboa D. Daniel Batalha Henriques

Bispo encontrava-se internado numa unidade de cuidados paliativos devido a uma doença oncológica.

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Batalha Henriques, morreu esta sexta-feira de madrugada, devido a uma doença oncológica, avança a Renascença.O bispo, de 56 anos, estava internado numa unidade de cuidados paliativos e, já nesta quarta-feira, o patriarcado de Lisboa havia publicado no site oficial uma mensagem a informar do agravamento do estado de saúde confirmado por D. Manuel Clemente.

"Venho comunicar a todos, aquilo de que muitos já têm conhecimento: D. Daniel Batalha Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa, vive numa unidade de cuidados paliativos o que poderá ser o último tempo da sua vida neste mundo. Acabo de estar com ele e asseguro-vos de que está sereno e em paz. Lembra-vos a todos e por todos se oferece também, clérigos e leigos, de paróquias, movimentos e grupos", revelou o cardeal patriarca de Lisboa.



De acordo com a Renascença, o corpo de D. Daniel Batalha Henriques vai chegar à Sé de Lisboa, esta sexta-feira, pelas 18h00, e às 21h30, onde se irá rezar a recitação do Terço, seguido do Ofício de Leitura.

Já a missa exequial, presidida pelo Cardeal Patriarca, vai decorrer no sábado, às 11h00, na Sé. O cortejo fúnebre vai seguir para Santo Isidoro, em Mafra, e ficará na igreja paroquial até às 16h00, onde depois vai seguir para o cemitério local.