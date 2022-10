Morreu o cantor e modelo Andrés Cuervo

Músico foi encontrado sem vida no seu apartamento em Paris.

Nascido em Barranquilla, Colômbia, Andrés Cuervo lançou o seu primeiro álbum, "Tras De Ti", em 2008, tornando-se um dos cantores mais ouvidos da América Latina. Cinco anos mais tarde, lançou "Este Soy Yo", que lhe valeu reconhecimento além-fronteiras.

O cantor e modelo colombiano Andrés Cuervo morreu, aos 34 anos, na sequência de um ataque cardíaco.Em comunicado, citado pela revista Bilborad, a agência de Andrés Cuervo refere que o cantor foi encontrado já sem vida no seu apartamento em Paris a 5 de outubro.O músico que alcançou o topo da tabela de vendas da Bilboard com o single "La Receta", em 2015, tinha participado recentemente na Semana da Moda em Nova Iorque.Na rede social instagram mostrou-se satisfeito com esta nova conquista. "Representar com orgulho a Colombia", escreveu.