Morreu o cavaleiro tauromáquico José Lupi aos 90 anos

Foi um dos mais importantes cavaleiros tauromáquicos portugueses entre as décadas de 60 e 90 do século XX. Empresário, produtor de cavalos e agricultor, figura carismática da tauromaquia e símbolo da Herdade de Rio Frio (Pinhal Novo, em Palmela), José Samuel Lupi morreu na terça-feira, aos 90 anos, de causas naturais. Tinha, desde 2011, o seu busto no Largo António dos Santos Jorge, no centro da vila de Alcochete.Saiba mais no Correio da Manhã