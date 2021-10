Morreu o comediante Tiago André Alves. Tinha 32 anos

Tinha sido diagnosticado com cancro terminal em 2017.

O humorista Tiago André Alves morreu esta quarta-feira aos 32 anos depois de ter sido diagnosticado com cancro terminal em 2017.A notícia foi avançada na conta de Instagram do Lisboa Comedy Club."Sempre com um sorriso, a fazer rir ou a ajudar quem queria trazer gargalhadas aos palcos, hoje ficamos com menos um senhor da comédia nacional… A nossa homenagem ao Tiago André Alves", pode ler-se na publicação, acompanhada por uma fotografia do comediante.Tiago André Alves esteve recentemente à conversa com o também comediante António Raminhos no podcast "Somos Todos Malucos" onde falou sobre a vida e a morte.