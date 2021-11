Morreu o compositor Stephen Sondheim, o 'mestre' que reinventou o teatro musical norte-americano

Artista tinha 91 anos e é responsável pelos êxitos de 'West Side Story' ou 'Sweeney Todd'.

Morreu esta sexta-feira Stephen Sondheim, um dos compositores e letristas mais influentes do século XX e considerado o 'mestre' do teatro musical norte-americano. O artista morreu aos 91 anos, na sua casa, em Roxbury, EUA, avança o New York Times.Stephen Sondheim, considerado o 'mestre' do teatro musical norte-americano, compõs e escreveu as letras de vários músicais famoso, como 'West Side Story', 'Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street', ou 'Into The Woods'.Pelo seu trabalho, venceu nove prémios Tony, um Óscar (por ter composto a canção Sooner or Later, do filme Dick Tracy, cantada por Madonna), oito Grammy, um Pulitzer e um Laurence Olivier, assim como a Medalha Presidencial da Liberdade, em 2015.De acordo com o advogado do artista, a morte foi "inesperada", tendo Sondheim almoçado com amigos esta quinta-feira, em casa.Começou a brilhar na Broadway logo nos anos 50, tendo redercoberto novo sucesso junto do público nas décadas de 1980 e 1990. O musical para o qual escreveu, pela primeira vez, letra e música, 'A Funny Thing Happened on the Way to the Forum', valeu-lhe logo o primeiro Tony, distinção conquistada em 1962.