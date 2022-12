Morreu o filho de Tina Turner

San Fernando Valley, na Califórnia, nos EUA

Craig Raymond Turner morreu quando tinha 59 anos.

O filho de Tina Turner, Ronald Turner, foi encontrado sem vida na passada terça-feira na sua casa de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O óbito foi declarado no local, avança o jornal New York Post.Ronnie, como era mais conhecido, morreu na casa onde vivia em. Quando os paramédicos chegaram ao local, Ronnie já estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas, o óbito foi declarado no local.Tina Turner tinha perdido, em 2018, um outro filho.