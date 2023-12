Morreu o General Luís Araújo, ex-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Começou a carreira na Força Aérea em 1966.

A Força Aérea anunciou, este sábado, a morte do General Luís Evangelista Esteves de Araújo, ex-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e antigo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, aos 74 anos de idade.

O General Luís Araújo começou a carreira na Força Aérea em 1966. Nasceu a 25 de fevereiro de 1949, no Porto.Em 2011 foi nomeado Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde se manteve até ter passado à reserva por limite de idade em 2014.



"Os nossos pensamentos estão com os seus familiares, camaradas e amigos", diz a Força Aérea em comunicado.

Na guerra do Ultramar pilotou helicópteros Alouette III em Moçambique. Em junho de 1998 comandou a força conjunta que retirou milhares de portugueses e estrangeiros da Guiné-Bissau durante a crise política e militar naquele país.