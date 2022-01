Morreu o jovem que acompanhava os jogos do Bétis numa maca

Miguel sofria de cancro e estava numa fase bastante avançada da doença.

Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado Miguel. Gracias por ser un ejemplo de lucha y de vida para todos nosotros.



El #RealBetis envía todo su cariño y ánimo a su familia y seres queridos en estos duros momentos.



Descanse en paz. https://t.co/hj3QcDG7On — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 3, 2022

Morreu Miguel Toral, o jovem de 17 anos e fã do clube espanhol Bétis que acompanhava numa maca os jogos da equipa. Foi com o apoio da fundação 'Ambulancia del Deseo' [Ambulância do Desejo] -, que transportava Miguel numa das suas viaturas, até aos jogos de futebol, que o jovem conseguiu concretizar o sonho de assistir a vários jogos.Miguel sofria de cancro e estava numa situação bastante avançada da doença, encontrando-se nos cuidados paliativos onde, segundo o Jornal 'A Bola', a equipa chegou a visitá-lo no final de 2021.Era numa maca e com uma botija de oxigénio que assistia aos jogos do clube espanhol. Miguel conseguiu concretizar o sonho de conhecer a equipa e o próprio clube chegou a fazer algumas publicações nas redes sociais, afirmando que "isto é futebol". "És o nosso ídolo Miguel", referiu o clube para descrever a paixão do jovem.Foi a equipa espanhola que anunciou o falecimento de Miguel, esta segunda-feira, através da rede social Twitter. Pode ler-se na publicação: "Hoje é um dia muito triste. O Miguel deixou-nos. Obrigado por seres um exemplo de luta e de vida para todos nós. A Real Bétis envia amor e coragem a toda a família e entes queridos neste momento difícil. Descansa em paz."