Morreu o piloto que lançou doces sobre Berlim no fim da II Guerra Mundial

Um piloto norte-americano que ficou conhecido como o "bombardeiro de doces", no fim da II Guerra Mundial, morreu esta quarta-feira, em Utah, nos EUA. Gail Halvorsen tinha 101 anos.

Halvorsen transportava comida e outros bens para Berlim Ocidental, quando a União Soviética bloqueou a cidade alemã e os Aliados iniciaram uma ponte aérea.



Os Aliados voavam diariamente em aviões pela a Alemanha para lançar toneladas de alimentos, carvão, remédios e outros bens.



Depois de conhecer algumas crianças alemãs e prometer entregar-lhes doces, Halvorsen começou a lançar chocolates presos a pequenos pára-quedas improvisados. A história chegou rapidamente às notícias – numa reportagem da Associated Press com o título "Lollipop Bomber Flies Over Berlin" (Bombardeiro dos doces sobrevoa Berlim).Pouco tempo depois, outros pilotos juntaram-se a este movimento. Os esforços de Halvorsen e dos seus colegas fizeram com que as crianças pudessem ter algo "doce" numa altura em que muitas pessoas passavam fome.Halvorsen morreu esta quarta-feira no seu estado natal, Utah, cercado pela maioria dos seus filhos, anunciou esta quinta-feira o diretor da Fundação Gail S. Halvorsen Aviation Education, James Stewart.