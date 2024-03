Morreu o poeta Nuno Júdice aos 74 anos

Foi um autor decisivo numa época de transição da poesia portuguesa.

Nuno Júdice, um dos mais importantes e conhecidos poetas portugueses, morreu este domingo aos 74 anos, segundo uma nota oficial do site da Presidência da República.



À família, e em especial à sua mulher, Manuela Júdice, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "manifesta o seu sincero pesar e a sua gratidão e homenagem".



"Foi com profundo pesar e sentida consternação que na Leya e principalmente na Dom Quixote tomamos conhecimento da triste notícia do falecimento de Nuno Júdice, hoje, em Lisboa, vítima de doença. Uma notícia que abalou todos os que trabalharam mais de perto com Nuno Júdice mas, com toda a certeza, todos os seus muitos leitores e admiradores. E que sem dúvida deixa mais pobre a literatura e a poesia portuguesas", pode ler-se no comunicado enviado à Lusa.



O poeta nasceu na Mexilhoeira Grande, em Portimão, no distrito de Faro, em 1949 e "foi um autor decisivo numa época de transição da poesia portuguesa, entre as tendências experimentais da década de 1960 e o tom mais quotidiano dos anos 80 e seguintes".



A nota refere que "mesmo no contexto da geração de 70, a que pertencia, não se parecia com nenhum outro, com os seus versos por vezes longos, discursivos, meditativos, o tom tardo-romântico, as interrogações sobre a noção de poema, mais tarde o pendor evocativo, melancólico ou irónico".



Nuno era o poeta mais "reconhecido internacionalmente", e recebeu, entre muitos outros, o Prémio Ibero-Americano Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, em 2013, o Prémio Pen Clube e o Prémio D. Dinis da Casa de Mateus.



Entre outras coisas, também foi professor na Universidade Nova de Lisboa até 2015, tradutor e organizador de antologias e diretor de revistas literárias como a "Tabacaria" e a "Colóquio-Letras". Exerceu ainda funções de conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Paris, onde também dirigiu o Instituto Camões.



Recebeu o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, por "Meditação sobre Ruínas", finalista do Prémio Europeu de Literatura.