Morreu o único Espírito Santo que pediu desculpa pelo caso BES

Primo de Ricardo Salgado e um dos seus braços-direitos no BES faleceu este sábado, aos 77 anos, vítima de doença prolongada.

O antigo administrador do BES José Manuel Espírito Santo, que durante décadas foi um dos braços-direitos de Ricardo Salgado, seu primo, morreu este sábado, aos 77 anos, vítima de doença prolongada. Foi o único membro da família com responsabilidades de topo no BES a pedir desculpa pelas consequências da falência do banco. De acordo com a contabilização feita pelo Ministério Público, a queda da instituição financeira a que o banqueiro estava ligado terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.

