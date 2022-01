Morreu Paco Gento, lenda do Real Madrid

Notícia foi avançada pelo clube espanhol em comunicado.

Paco Gento, lenda do Real Madrid e presidente honorário dos merengues desde 2015, morreu esta terça-feira, anunciou o clube em comunicado oficial."Paco Gento representa todos os valores do Real Madrid, e sempre foi e será uma referência para nós e para o mundo do desporto. Os adeptos do Real Madrid e do futebol vão sempre lembrar-se dele com um grande jogador", escreveram os merengues.Com a camisola dos 'blancos', que vestiu durante 18 temporadas (1953-1971), disputou 600 jogos, apontando 182 golos. Conquistou seis Taças dos Campeões Europeus, mais do que qualquer outro jogador, e 12 campeonatos espanhóis. Foi ainda internacional pela seleção espanhola em 43 ocasiões.