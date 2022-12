Morreu Pedro Paulo Rangel, ator brasileiro que participou em Gabriela

Artista sofria de doença pulmonar obstrutiva crónica e estava internado desde novembro.

O ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira aos 74 anos. A morte foi confirmada pela família ao jornal brasileiro G1Sabe-se que o ator estava internado desde dia 30 de novembro devido a complicações relativas à doença pulmonar obstrutiva crónica, mas a causa da morte ainda não foi revelada.O ator participou em diversas novelas brasileiras, das quais as mais marcantes foram "Gabriela", de 1975, "Vale Tudo", de 1888 e "TV Pirata" de 1988.O seu último papel numa estação de televisão brasileira foi na série 'Independências', em 2022, na TV Cultura.O ator brasileiro havia voltado aos palcos do Rio de Janeiro em outubro passado para comemorar os seus 50 anos de carreira com uma nova temporada do monólogo teatral "Ator e o Lobo" em que destacava uma coletânea de textos do escritor português António Lobo Antunes.