Morreu Roberto Dinamite, um dos melhores marcadores brasileiros da história

Roberto Dinamite, o maior ídolo do clube de futebol brasileiro Vasco da Gama, morreu, este domingo, aos 68 anos.O ex-jogador de futebol lutava contra um tumor no intestino desde o final de 2021. A saúde de Roberto piorou, este sábado, e foi internado no hospital da Unimed.O óbito foi declarado por cerca das 10h50.