Morreu Roger E. Mosley, estrela da série dos anos 80 'Magnum P.I.'

Tinha 83 anos.

O ator Roger E. Mosley morreu, este domingo, aos 83 anos. Durante a longa carreira, Roger ficou famoso com a participação na série dos anos 80 'Magnum P.I.'.De acordo com a sua filha, Ch-a, o ator faleceu pacificamente em casa rodeado de familiares e entes queridos. "Nunca poderíamos lamentar um homem tão espantoso. Ele odiaria qualquer choro feito em seu nome. Chegou o momento de celebrar o legado que deixou para todos nós. Amo-te, papá. Tu também me amaste. O meu coração está pesado, mas sou forte. Eu cuidarei da mamã, o teu amor de quase 60 anos. Educaste-me bem e ela está em boas mãos. Descansa tranquilo", escreveu.A causa da morte não foi referida, no entanto, a sua filha também informou que Mosley esteve recentemente envolvido num acidente de carro que o deixou tetraplégico, acrescentando que ele estava em estado crítico.