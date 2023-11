Morreu Shane MacGowan, vocalista dos Pogues

"Será sempre a minha luz", disse a mulher.

O cantor Shane MacGowan morreu, esta terça-feira, com 65 anos, confirmou a mulher. O vocalista dos Pogues tinha sido hospitalizado recentemente com uma encefalite viral."O Shane será sempre a minha luz, a medida dos meus sonhos e o amor da minha vida", disse a mulher do artista, numa mensagem citada pelo The Guardian.A 22 de novembro, a mulher de Shane anunciou que o cantor tinha saído do hospital, e poucos dias depois partilhou uma imagem a celebrar o aniversário de casamento. Na altura disse "estar grata" de ainda estarem vivos.Shane nasceu em Kent, no Reino Unido, filho de imigrantes irlandeses. Foi o vocalista principal dos Pogues desde 1982 até ao fim da banda, em 2014. Nas suas canções, o músico escrevia várias vezes sobre o nacionalismo irlandês.No ano passado o cantor revelou que sofria de encefalite, uma doença rara, mas séria, onde o cérebro fica inflamado. Desde 2015, depois de se ter magoado numa queda, passou a usar uma cadeira de rodas."Nós queríamos fazer música com raízes, normalmente é mais forte e tem mais emoção", disse em 1983.Shane tinha alguns problemas de adição com drogas e álcool.