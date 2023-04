Morreu ‘Zé das Medalhas’, o carismático adepto do FC Porto

Era colecionador de tudo o que estava ligado ao clube e chegou a criar uma espécie de museu particular com peças únicas de grande valor.

O carismático adepto do Futebol Clube do Porto, Alexandrino Azevedo, mais conhecido por "Zé das Medalhas" morreu, este sábado, aos 79 anos. Era sócio dos azuis e brancos desde 1970 e colecionador de tudo o que estava ligado ao clube do coração.



Criou mesmo uma espécie de museu particular com peças únicas de grande valor. O funeral do Zé das Medalhas realiza-se amanhã, às 14h30, no tanatório de Matosinhos.