Motociclista de 38 anos morre em colisão com carro em Pombal

Uma mulher, de 38 anos, morreu este sábado numa colisão da mota em que seguia com um carro no IC8, perto de São João da Ribeira, no concelho de PombalO alerta foi dado às 12h52 e estiveram envolvidos no socorro três viaturas e seis operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Pombal, VMER e GNR.As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.